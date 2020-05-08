«С Верой хорошие отношения»: 29-летняя дочь Валерия Меладзе нашла общий язык с Брежневой

При этом экс-супруга певца утверждает, что ее девочки не контактируют с мачехой — Альбиной Джанабаевой.

Напомним, что еще в 2014 году Валерий Меладзе узаконил отношения с матерью своих сыновей, экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. У певца есть и старшие наследницы. Дочерей эстрадному исполнителю подарила его первая жена Ирина Малухина. В недавнем интервью YouTube-каналу CLASS 29-летняя дочка артиста — Инга Меладзе — разоткровенничалась о личном. Девушка прокомментировала отношения с Верой Брежневой, которая в 2015 году стала официальной супругой ее родного дяди — Константина Шотаевича.

Как выяснилось, Инга неплохо ладит с нынешней избранницей музыкального продюсера. При этом девушка признался, что она не так часто видится с Брежневой и причиной тому их загруженные графики, частые разъезды и новые проекты. Стоит отметить, что к Вере старшая дочка Валерия Меладзе расположена благожелательно.

К слову, в недавнем интервью мамы Инги дала понять, что ее наследницы не поддерживают контакт с мачехой — Альбиной Джанабаевой, пишет «СтарХит». При этом Ирина не препятствует дочерям, помимо Инги в семье также есть 20-летняя София и 17-летняя Арина, общаться с отцом. По словам младшей наследницы певца, именно к папе они с сестрами могут обратиться за помощью или советом.