Ирина Пегова запечатлела себя в спортивном костюме на пробежке в саду

Актриса Ирина Пегова в Instagram разместила несколько снимков, на которых она усиленно занимается спортом. Звезда запечатлела себя в спортивном костюме на пробежке около цветущей яблони. Фотография, надо признать, получилась очень атмосферной и живой.

«На пробежке! Вот такая красивая у нас беговая дорожка! Эх, путь дорожка беговая!» Ирина Пегова

Отметим, что Ирина Пегова тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что актриса, у которой огромное количество поклонников, была замужем за актером Дмитрием Орловым. Он известен по роли бандита из фильма «Брат-2». В этом браке у актрисы родилась дочь Татьяна. С Орловым Ирина Пегова рассталась в 2011 году.

Добавим, что несколько лет назад Ирина Пегова принимала участие в проекте «Танцы со звездами» телеканала «Россия 1». Вместе с композитором Андреем Козловским она смогла занять первое место.