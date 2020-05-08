Ирина Безрукова поделилась снимком из ростовской юности в школьной форме времен СССР

Актриса вспомнила, как в старших классах стояла в почетном карауле у Вечного огня.

Актриса Ирина Безрукова в Instagram поделилась фотографией, на которой она в школьной форме в одном из старших классов. Как отметила звезда, когда она училась в школе, то ей однажды выпала честь стоять в почетном карауле у Вечного огня.

Отметим, что актриса из Ростова-на-Дону, который получил звание города воинской славы. Судя по всему, у Вечного огня она стояла у поста № 1 на площади Карла Маркса. Там и сейчас школьники стоят в карауле перед Днем Победы.

По словам бывшей супруги актера Сергея Безрукова, было очень почетным участвовать в таком мероприятии. Выбирали только лучших учеников школы, к которым относилась и будущая актриса. В карауле они стояли целую неделю. Мимо ходили туристы и зеваки. Причем порой, как сказала актриса, приходилось стоять даже под проливным дождем.

Также актриса отметила, что ее родственники были на войне. К примеру, воевал ее дедушка. Как она добавила, в школу, где она училась, постоянно звали ветеранов, которые много рассказывали о событиях того времени.