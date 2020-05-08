«Один месяц Филиппу-Первому»: Борис Грачевский поделился снимком младшего сына

Руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в Instagram разместил снимок своего младшего сына Филиппа. На кадре можно увидеть пяточку младенца, которому 8 мая исполнился месяц.

«Восьмое мая — суперсобытие моей прекрасной семьи! Сегодня один месяц нашему сыночку Филиппу-Первому! Спасибо его замечательной маме и моей великолепной жене Катюше». Борис Грачевский

Отметим, что наследника Борису Грачевскому подарила его жена — актриса и певица Екатерина Белоцерковская, которая моложе режиссера на 35 лет.

От предыдущих браков у Грачевского также есть дети. Первая жена Галина, с которой он был в браке 35 лет, родила ему сына Максима и дочь Ксению. Сын Грачевского сегодня – влиятельный бизнесмен, дочь руководит туристическим агентством.

От второй жены, Анны Панасенко, у Грачевского дочь Василиса. Девочке в этом году исполнится уже восемь лет. Кстати, Грачевский сохранил нормальные отношения со второй женой. Не так давно Панасенко поздравляла руководителя «Ералаша» с рождением сына.