«Страница – фейк»: отец Трусовой заявил, что дочь не объясняла в соцсетях свой уход от Тутберидзе

По словам Вячеслава Трусова, в Сети сейчас много негатива в адрес его дочери.

Отец пятнадцатилетней фигуристки Александры Трусовой, которая несколько дней назад покинула группу тренера Этери Тутберидзе и теперь будет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявил, что его дочь не объясняла в соцсетях, почему сменила наставника. По словам мужчины, в соцсетях сейчас много информации, которая порочит его дочь.

«Эта страница — фейк. Вообще не понимаю, кто там от ее лица что распространяет и кто на это ссылается. Официальной информации не будет до того, как все подтвердит федерация, по своим правилам». Вячеслав Трусов

Отметим, что ранее в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором говорится от имени спортсменки, что якобы она ушла от Тутберидзе по неким личным причинам. Также, согласно этой информации, она собиралась уже в ближайшее время приступить к тренировкам под руководством Плющенко.

больше по теме Фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко Спортсменка объяснила свое решение тем, что не получала достаточного внимания от наставника.

В посте Трусова также говорит, что они уже подобрали музыку для программ с супругом продюсера Яны Рудковской. Она рассчитывает на поддержку тех, кто за нее болеет и переживает, сообщает «Спорт-Экспресс».