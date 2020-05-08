«Моя любимая»: Алана Мамаева поделилась кадром своей мамы

Модель и супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана в Instagram поздравила свою маму с днем рождения. Она опубликовала кадр своей родительницы, которая на фото выглядит ровесницей своей дочери. Сама Алана Мамаева, напомним, появилась на свет в 1987 году.

«Мамулька моя любимая. С Днем рождения тебя, моя хорошая. Я тебя люблю».

Алана Мамаева

Отметим, что родители Аланы Мамаевой по национальности осетины. Уже в юности они делали все возможное, чтобы их дочь стала моделью. Они отдали девочку в соответствующую школу. Впрочем, ее карьера оборвалась после рождения ребенка. Как позже признавалась звезда, быть моделью очень непросто. Это тяжелый труд, а к нему, как говорила сама девушка, она не привыкла.

Также в одном из интервью Алана Мамаева признавалась, что мать в детстве часто заставляла ее убирать комнату. На это нынешняя супруга Павла Мамаева всегда отвечала, что у нее будет прислуга, которая и будет наводить порядок в ее комнатах.