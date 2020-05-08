«С пяти утра на ногах, бессонница»: Губин объяснил, почему на снимках у него такой постаревший вид

Как сказал музыкант, чувствует он себя намного лучше, чем выглядит.

Певец Андрей Губин объяснил, почему на последних кадрах, которые попадают в Сеть, у него такой странный внешний вид. Ранее в соцсетях появились снимки, на которых 46-летний Губин изображен крайне уставшим человеком, который выглядит значительно старше своих лет.

Он, как известно, на днях побывал в Подмосковье на празднике у своей подруги, певицы и композитора Ульяны Каракоз. Фотографии с этого мероприятия и попали в Интернет.

По словам Андрея Губина, он действительно сейчас «страшный как черт». При этом он отметил, что в неделю проезжает по сто километров на велосипеде, поэтому на самом деле находится в неплохой физической форме.

«На фото уставший — с пяти утра на ногах, бессонница. В общем чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние». Андрей Губин

Как сказал исполнитель, он с нетерпением ждет окончания пандемии. Исполнитель мечтает отправиться на море. Сейчас он может выбраться только за город. С другом продюсером Тарасом Ващищыным они активно обсуждают его возвращение на сцену. Исполнитель сейчас работает над творческим материалом. Он заверил, что день, когда он споет перед поклонниками свои хиты, не за горами, сообщает «СтарХит».