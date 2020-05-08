«Случайно случаются случайные случайности»: Вербицкая поздравила мужа с коралловой свадьбой

Как отметила телеведущая, 35 лет назад она вышла замуж за Александра Дудова.

Популярная телеведущая Лариса Вербицкая в Instagram нежно поздравила своего супруга Александра Дудова с коралловой свадьбой. Вместе они счастливы уже на протяжении долгих 35 лет.

«Случайно случаются случайные случайности. Так 35 лет назад мы встретились, чтобы дальше быть вместе». Лариса Вербицкая

Отметим, что супруг Ларисы Вербицкой известный на всю страну телеоператор. Он режиссер многих рекламных, документальных и научно-популярных фильмов.

От этого брака у Вербицкой в 1990 году родилась дочь Инна. В детстве девочка активно занималась балетом, рисовала. Затем она поступила в Российский университет дружбы народов на факультет по связям с общественностью.

Добавим, что у Ларисы Вербицкой также есть сын от первого брака. Максим появился на свет в 1979 году. По образованию он юрист. У него есть своя юридическая фирма, которая оказывает услуги населению.