Рудковская отдаст деньги фонду Водяновой, если выиграет в суде у оскорбившего сына издания

Как сказала продюсер, ей самой эти средства будут не нужны.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что если ей удастся добиться справедливости в суде и выиграть у издания, которое выпустило нелестный материал о ее сыне, то она отдаст все средства в фонд Натальи Водяновой. Супермодель, напомним, на протяжении долгих лет помогает особенным детям.

«Если мы выиграем суд, всю компенсацию от морального ущерба передадим фонду Натальи Водяновой, который помогает детям с особенностями развития. Нам эти деньги не нужны». Яна Рудковская

Как сказала Рудковская, которая собирается обращаться после нелестных слов о своем ребенке даже в Европейский суд по правам человека, потом что о любой болезни, если она существует, сын или дочь должны узнавать от родителей, а не из СМИ.

По словам супруги фигуриста Евгения Плющенко, своего сына они от общественности никогда не прятали. К примеру, завели ему Instagram, когда ребенку было всего полгода. Если бы даже теоретически у ее сына были проблемы, то Рудковская не скрывала бы этот факт, а наоборот всячески говорила об этом и никогда не стеснялась, сообщает «Спорт-Экспресс».