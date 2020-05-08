«Я хочу ему ответить»: Рудковская вспомнила слова сына после нелестного высказывания Аршавина

Продюсер Яна Рудковская заявила, что ее сын Александр Плющенко сам решил ответить футболисту Андрею Аршавину. Напомним, что не так давно спортсмен, общаясь в прямом эфире Instagram со своим коллегой Александром Кержаковым, высмеял челленджи Рудковской и Плющенко. При этом он сказал, что Гном Гномыч, как зовут Сашу Плющенко близкие, снимается в роликах из-под палки и ему совсем не весело.

«Андрея Аршавина он сам увидел по телевизору. Потом подошел к Жене и сказал: «Я хочу ему ответить», ему было неприятно».

Яна Рудковская

Как сказала Яна Рудковская, ее сын уже может сам за себя постоять. Он развитый мальчик и постоянно общается с другими детьми. Как сказала продюсер, ее сын – настоящий мужчина.

По словам Яны Рудковской, она бы никогда не подумала, что ее сын может кому-то перейти дорогу. При этом звезда заметила, что они привыкли к постоянным статьям о себе в СМИ, сообщает «Спорт-Экспресс».