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«Укрепляем знакомство»: Евгений Плющенко приступил к работе с Александрой Трусовой

Как сказал фигурист, когда самоизоляция закончится, то на лед они уже выйдут с подготовленными планами.

«Укрепляем знакомство»: Евгений Плющенко приступил к работе с Александрой Трусовой
Плющенко приступил к работе с Трусовой/http://globallookpress.com/

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что уже начал работу с пятнадцатилетней фигуристкой Александрой Трусовой, которая покинула несколько дней назад группу Этери Тутберидзе, своего предыдущего наставника.

Как сказал супруг продюсера Яны Рудковской, сейчас из-за режима самоизоляции они лишены возможности тренироваться и общаться лично. Но определенная работа уже ведется.

«Общаемся дистанционно. Укрепляем знакомство. Закончатся все эти вирусы, сразу выйдем на лед с уже подготовленными планами».

Евгений Плющенко

Как сказал Плющенко, у него нет привычки переманивать фигуристок. К нему обратились родители Трусовой и только после этого он принял решение ее тренировать. По словам спортсмена, первые выводы от их совместной работы можно будет сделать в середине следующего сезона. Как отметил фигурист, уже тогда можно будет посмотреть на новый образ спортсменки и ее скольжение, сообщает «Российская газета».

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