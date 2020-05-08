«Скоро сможем встречаться»: Зара поблагодарила всех, кто поздравил ее сына с десятилетием

Певица Зара в Instagram разместила совместный снимок со своим сыном Даниилом. Ребенку 7 мая исполнилось 10 лет. По этому поводу он получил огромное количество поздравлений. В том числе и от близких друзей мамы по шоу-бизнесу.

«Мы с Данечкой благодарим всех за добрые и теплые поздравления. Желаем всем счастья и радости в ответ. Очень надеемся, что скоро мы все сможем встречаться, обниматься, целоваться и ничего не бояться! Берегите себя! И еще раз спасибо!» Зара

Отметим, что сына Зара родила от начальника управления информации Департамента здравоохранения Москвы Сергея Иванова. Ради исполнительницы он развелся с предыдущей женой и оставил двоих детей. Свадьба Зары с чиновником состоялась в элитном ресторане на Рублевке.

В 2012 году Зара родила от Иванова сына Максима. Спустя еще четыре года их брак распался. Кстати, до Иванова Зара состояла в браке с сыном председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергеем. Их союз продержался всего полтора года.