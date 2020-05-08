«Теперь у нее есть телефон»: Виктор Дробыш поделился снимком повзрослевшей дочки Лиды

Девочке, которая уже несколько лет занимается балетом, исполнилось 10 лет.

Композитор Виктор Дробыш в Instagram разместил снимок своей единственной дочки от второго брака Лиды. Девочке исполнилось 10 лет. За последнее время она заметно подросла. На фотографии Лида стоит с красивым тортом, на котором красуются свечи.

«Счастье. Вчера моей дочке Лидочке исполнилось 10 лет! Теперь у нее есть телефон и свой аккаунт в Instagram». Виктор Дробыш

Напомним, что дочь Лидия Дробыш родилась в браке продюсера от Татьяны Дробыш. Девочка увлечена балетом. Это их не единственный совместный ребенок. Сыну Даниилу в этом году исполнится девять лет. Кстати, у Татьяны Дробыш есть еще сын Антон от бизнесмена и бывшего супруга Алексея Нусинова.

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Добавим, что у Виктора Дробыша также два сына от первой супруги поэтессы Елены Стюф. Старший сын Валерий – композитор и соавтор некоторых песен звездного отца. Что касается второго сына от Стюф, то Иван Дробыш — музыкант. Он играет на барабанах в одной из музыкальных групп.