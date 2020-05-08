Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала пустые украинские улицы во время самоизоляции

Звезда сериала «Сваты», которая сыграла в пятом и шестом сезоне, Анна Кошмал в Instagram разместила снимок пустых украинских улиц. Как известно, в этой стране жители находятся сейчас в режиме самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса им не рекомендуется выходить из дома.

«Люблю дождь и не люблю зонтики. Не боюсь намокнуть или заболеть, или растаять. Дождь — праздник жизни». Анна Кошмал

Ранее Анна Кошмал рассказывала, что карантин на Украине должен был закончиться 11 мая. Однако затем власти приняли решение продлить его на неделю. Актриса очень расстроилась по этому поводу. По ее словам, сидеть дома ей просто невыносимо.

В сериале «Сваты» Анна Кошмал сыграла Женю Ковалеву – девочку-гота. Продолжение седьмого сезона сериала должны были снимать в Белоруссии в начале мая. Из-за пандемии его съемки сдвинуты на неопределенный срок. По предварительной информации, актеры должны приступить к работе в июле.