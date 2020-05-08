Дочь Михаила Задорнова прикрылась гитарой на откровенном снимке в соцсетях

Елена уже много лет живет на Мальте.

Единственная дочь скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова Елена в Instagram разместила откровенный снимок. В кадре она прикрылась гитарой. Девушка при этом мечтательно смотрит вверх.

Елена сочинила очередное стихотворение. Как известно, девушка пишет стихи и не стесняется публиковать их в социальных сетях.

«В неожиданной одежде, оторвав тугую нить, буду вечно, как и прежде, куртуазно маньерить. Под цветами винограда, и в кругу веселых муз. Расскажу, что за награда — наш безбашенный союз». Елена Задорнова

Отметим, что дочь у Михаила Задорнова родилась от второй жены Алены Бомбиной. Девушка в свое время окончила ГИТИС. Она прекрасно владеет английским и французским языками. Дочь Михаила Задорнова живет сейчас гражданским браком с гражданином Мальты.

Ее основная деятельность – организация концертов. Сейчас она, как и все, находится на самоизоляции. В России в последние годы Елена Задорнова появлялась достаточно редко. После смерти отца она приезжала в страну считанное количество раз.