«Отец готов потакать всем ее прихотям»: Лера Кудрявцева рассказала о воспитании дочки

Телеведущая Лера Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram с бывшим возлюбленным Сергеем Лазаревым поделилась интересными деталями воспитания дочки. Как отметила ведущая, в их семье она – плохой полицейский, потому что строит для дочери определенные преграды. А вот отец ребенка, хоккеист Игорь Макаров, наоборот многое позволяет Маше.

«Отец готов потакать любым ее прихотям. У нас уже шантаж. Папа разрешает ей смотреть мультики и телевизор. Теперь он — Бог и царь». Лера Кудрявцева

Между тем Сергей Лазарев отметил, что не стоит потакать любым капризам ребенка. По его мнению, такими темпами дочь Кудрявцевой просто начнет манипулировать родителями. В то же время он признал, что его шестилетний сын Никита также иногда устраивает сцены с капризами.

Напомним, что Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев считались очень красивой парой в мире шоу-бизнеса. К сожалению, их роман не привел к свадьбе. Кудрявцева вышла замуж за Макарова, который на 15 лет моложе нее. А вот Лазарев пока не рассказывает о матери двух своих детей. Как известно, кроме сына у него еще подрастает дочка Анна.