Егор Крид пообещал убедить Нюшу поцеловаться на съемках совместного клипа

Музыкант Егор Крид во время прямого эфира в Instagram со своими подписчиками заявил, что во время записи совместной песни Mr. & Mrs. Smith с бывшей возлюбленной Нюшей пробовал уговорить ее на поцелуй. Впрочем, его попытки успехом не увенчались.

Между тем композиция пришлась по душе многим фанатам. Именно поэтому звезды решили снимать клип. Правда, пока из-за самоизоляции они не имеют возможности даже встретиться, чтобы обсудить детали.

«Я предлагал Нюше поцеловаться, но она отказалась. Попробую уговорить ее на поцелуй в клипе ради вас». Егор Крид

Добавим, что супруг Нюши Игорь Сивов, от которого она родила дочь Симбу, спокойно относится к сотрудничеству бывших возлюбленных. Он не ревнует свою супругу к рэперу, который считается одним из главных сердцеедов на отечественной сцене. Как отмечал Сивов, жене он доверяет на все сто процентов. По его мнению, роман Нюши с Егором Кридом в далеком прошлом. Сейчас они лишь коллеги по музыкальным проектам.