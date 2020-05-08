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«Личная жизнь у меня — разная!»: Родион Газманов удивил снимком с резиновой женщиной

Как отметил исполнитель, он попросил бы своих подписчиц обойтись без жесткой критики.

«Личная жизнь у меня — разная!»: Родион Газманов удивил снимком с резиновой женщиной
Родион Газманов высказался о личной жизни/http://globallookpress.com/

Музыкант Родион Газманов, сын певца Олега Газманова, в Instagram высказался о своей личной жизни. В последнее время ему буквально прохода не давали фанатки. Всех интересовало, почему к своим 38 годам Родион Газманов так ни разу и не женился.

Судя по всему, музыканту все это надоело, и он решил высказаться. Для «перчинки» он опубликовал снимок, на котором находится вместе с резиновой женщиной.

«Удовлетворяя любопытство особо настойчивых, рассказываю и даже показываю: личная жизнь у меня — разная».

Родион Газманов

Как добавил музыкант, не стоит его критиковать за такой снимок. Он пошутил, что девушка на фотографии с помадой явно переборщила и он это прекрасно понимает.

Отметим, что Родион Газманов стал широко известен публике еще в прошлом столетии благодаря песне «Люси». Также на концертах он ранее часто выступал со своим отцом. Сейчас исполнитель строит собственную карьеру.

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