«Были в нетрезвом состоянии»: директор Банщиковой высказался о ее конфликте с полицейскими

Директор актрисы Анны Банщиковой Ян Трунцев на ее страничке в Instagram прокомментировал скандал, в который на днях угодила звезда сериала «Ищейка». Напомним, что сотрудники правоохранительных органов заявляли, что актриса, находясь в Геленджике, грубо нарушила режим самоизоляции. Гуляла по городу с дочкой и на просьбы вернуться домой не реагировала.

По словам Трунцева, актриса шла из продуктового магазина и присела с дочкой на скамейку. Ребенок просто захотел пить.

«В этот момент к ней подошли люди в форме, которые были в нетрезвом и неадекватном состоянии». Ян Трунцев

Как утверждает Трунцев, полицейские стали хамить и угрожать звезде. При этом они даже не удосужились предъявить документы. По словам Трунцева, актриса до сих пор находится в шоке. Она много дней провела в Геленджике на съемочной площадке и явно не ожидала такого отношения к своей персоне со стороны стражей закона.