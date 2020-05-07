Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до конца весны

Коронавирус все еще не побежден, расслабляться рано.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге выложил подробную информацию о том, какие новые меры будут приняты для борьбы с коронавирусом, а также назвал предварительную дату снятия режима самоизоляции.

Начиная с 12 мая, начнется глобальная подготовка к отмене режима самоизоляции. Предприятия строительства и промышленности вернутся к работе. Вновь начнут работать стройки социально значимых объектов. На работу могут вернуться те люди, которым необходимо присутствовать на месте. А вот беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями придется остаться дома.

По-прежнему остается жесткий запрет на присутствие на рабочих местах людям с высокой температурой или ОРВИ. Работодатели обязаны будут обеспечить регулярное тестирование своих сотрудников на коронавирус.

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Также с 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте вводится масочный и перчаточный режим. То есть маски и перчатки станут обязательными при посещении магазинов и торговых центров, а также при поездках в любом виде общественного транспорта. Есть и плюсы: маски и перчатки можно будет купить на станциях метро.

Самое важное — режим самоизоляции для москвичей продлевается до 31 мая. Предприятия торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей также остаются закрытыми.

Что по школам? Годовые оценки за 2019/20 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая, а с 18 до 31 мая для школьников 1–8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения. Домашних заданий и оценок не будет.

Все оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая.