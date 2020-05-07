Алина Загитова даст последний звонок на выпускном в своей школе

Одна из самых звездных выпускниц этого года Алина Загитова даст последний звонок в школе «Самбо-70», где она обучается. Об этом сообщил директор центра спорта и образования учреждения Ренат Лайшев. Он отметил, что олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана «символ побед школы и всей России».

При этом в школе отметили, что необходимо смотреть, как будут развиваться события в России с развитием коронавируса. Не исключен вариант, что последний звонок либо перенесут, либо вообще отменят. Здесь все же надеются, что праздничное мероприятие состоится.

Алина Загитова в декабре прошлого года объявила, что приостанавливает свою спортивную карьеру. Впрочем, речи о завершении выступлений на высоком уровне не идет. Как отмечала фигуристка, она еще не сказала своего последнего слова в фигурном катании. Мечта фигуристки пробиться на Олимпиаду в 2022 году, сообщает ТАСС.

Добавим, что Алина Загитова занимается в группе тренера Этери Тутберидзе, от которой совсем недавно к Евгению Плющенко перешла одна из самых талантливых учениц пятнадцатилетняя Александра Трусова. Ранее от наставницы в Канаду уехала Евгения Медведева, серебряный призер игр в Корее.