У первой вице-мисс мира 2015 Софии Никитчук обнаружены антитела к коронавирусу

При этом модель семь раз сдавала тесты, которые давали отрицательный результат.

Первая вице-мисс мира 2015 года и мисс Екатеринбург модель София Никитчук в Instagram сообщила, что у нее в организме обнаружены антитела к коронавирусу. Уральская красавица даже по этому поводу получила грамоту.

По словам Софии Никитчук, ей сложно понять, откуда в ее организме взялись антитела к коронавирусу. Ранее она семь раз сдавала тесты, которые давали отрицательный результат на данную инфекцию.

В то же время модель вспомнила, что зимой отдыхала в Мексике, где сильно простыла. После этого она долго восстанавливалась. Не исключено, что уже тогда София Никитчук переболела коронавирусом, о котором, надо отметить, тогда многие еще просто не слышали.

Как сказала Никитчук, теперь она может сдавать плазму и помогать больным людям справиться с тяжелой инфекцией. Также в ее планах заняться волонтерством – развозить продукты старикам и тем, кто в этом нуждается. Модель также пошутила, что теперь сможет без опаски спуститься в свой продуктовый магазин.