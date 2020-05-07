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Владелец футбольного «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Владелец футбольного «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
У Федуна коронавирус/http://globallookpress.com/

Владелец футбольного «Спартака» Леонид Федун доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией. В данный момент его лечением занимаются медики. Об этом сообщил официальный сайт самого популярного футбольного клуба страны.

Отметим, что владелец «Спартака» находится в так называемой группе риска по коронавирусу. Ему сейчас 64 года.

Добавим, что Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. В тот момент клуб находился на грани банкротства. Спустя 14 лет футбольный «Спартак» стал чемпионом страны.

Кстати, за последние сутки в России зафиксировано свыше одиннадцати тысяч случаев заражения коронавирусом. Самый большой прирост в столице. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе масочный режим в транспорте и других общественных местах. Россия сейчас на пятом месте в мире по количеству зараженных. При этом в нашей стране относительно небольшая смертность по сравнению с некоторыми другими странами.

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