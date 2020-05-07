Бывший муж Юлии Началовой стал богаче на 21,5 миллиона рублей

Отец Веры Алдониной, дочери скончавшейся чуть больше года назад певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин отсудил у получателя своих украденных денег все имущество. В результате спортсмену вернули 21,5 миллиона рублей.

Отметим, что неприятности с деньгами у Евгения Алдонина случились в 2013 году. Всего со счетов исчезло 48 миллионов рублей. Часть этих денег, как раз 21,5 миллиона рублей, оказались у предпринимателя Романа Щербакова.

Позже стало известно, что аферу провернули в банке «Замоскворецкий». Был оформлен фейковый заем на имя Щербакова. Затем огромная сумма оказалась у брата одной из сотрудниц кредитной организации. Он попросил Щербакова их обналичить.

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Бывший муж Юлии Началовой в итоге обратился в суд. С Щербакова взыскали 21,5 миллиона рублей. Также с молотка будет в будущем продано все имущество мужчины. Это хотели сделать раньше, но случилась пандемия и пока распродать все не представляется возможным, сообщает телеграм-канал Mash.