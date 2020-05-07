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Бывший муж Юлии Началовой стал богаче на 21,5 миллиона рублей

Футболист Евгений Алдонин добился справедливости.

Бывший муж Юлии Началовой стал богаче на 21,5 миллиона рублей
Алдонин получил серьезную сумму денег, которую ранее у него похитили/http://globallookpress.com/

Отец Веры Алдониной, дочери скончавшейся чуть больше года назад певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин отсудил у получателя своих украденных денег все имущество. В результате спортсмену вернули 21,5 миллиона рублей.

Отметим, что неприятности с деньгами у Евгения Алдонина случились в 2013 году. Всего со счетов исчезло 48 миллионов рублей. Часть этих денег, как раз 21,5 миллиона рублей, оказались у предпринимателя Романа Щербакова.

Позже стало известно, что аферу провернули в банке «Замоскворецкий». Был оформлен фейковый заем на имя Щербакова. Затем огромная сумма оказалась у брата одной из сотрудниц кредитной организации. Он попросил Щербакова их обналичить.

Бывший муж Юлии Началовой в итоге обратился в суд. С Щербакова взыскали 21,5 миллиона рублей. Также с молотка будет в будущем продано все имущество мужчины. Это хотели сделать раньше, но случилась пандемия и пока распродать все не представляется возможным, сообщает телеграм-канал Mash.

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