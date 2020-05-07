Этери Тутберидзе отписалась от Александры Трусовой в соцсетях

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отписалась в Instagram от своей звездной фигуристки Александры Трусовой, которая перешла в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. На данный момент Трусовой нет среди подписок заслуженного тренера России в соцсети.

Отметим, что Александра Трусова на последнем чемпионате Европы заняла третье место. Ее опередили две другие ученицы Этери Тутберидзе – Анна Щербакова и Алена Косторная. По одной из версий, Трусова в последнее время не была довольна своим положением в группе Тутберидзе. Якобы ей уделяли мало внимания в тренировочном процессе.

Между тем на данный момент сама 15-летняя спортсменка и ее представители официально не объявляли о переходе к Плющенко. Как только они уведомят о событии федерацию фигурного катания России, переход можно будет читать состоявшимся.

Отметим, что Трусова стала не первой звездной фигуристкой, ушедшей от Тутберидзе. Ранее это сделала Евгения Медведева, уехавшая в Канаду к наставнику Брайану Орсеру.

При этом каких-то успехов из-за этой перестановки она не добилась. Многие фанаты советуют Медведевой в ближайшее время завершить карьеру. Кстати, на чемпионате мира в Монреале, который был перенесен на осень из-за пандемии, Медведева должна была дебютировать в роли комментатора. Сама спортсменка сейчас находится в Японии, где ждет открытия катков, чтобы продолжить тренировки. Своего последнего слова, как она отмечала, в фигурном катании она еще не сказала.