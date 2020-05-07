«На женщине или на теннисном корте»: 86-летний Познер рассказал, как мечтает уйти из жизни

По словам телеведущего, ему хочется, чтобы о нем помнили люди и родные.

Телеведущий Владимир Познер во время шоу «В гостях у Гордона» ответил на вопрос, о какой смерти он мечтает.

«Я три раза в неделю занимаюсь теннисом, а два раза фитнесом. При этом я часто думаю о смерти. Разные вещи думаю. Конечно, не хочется совсем, но когда придет этот момент, я хочу, чтобы это случилось быстро. На женщине, например, или на теннисном корте. Я думаю о своих близких и что для них это будет значить. Будут ли обо мне помнить или нет. Хочется, чтобы помнили. Не хотелось бы мучиться совсем и не хочется превратиться в человека, который не смог бы за собой ухаживать». Владимир Познер

Также телеведущий рассказал, когда уйдет с телевидения. «Когда мне станет ясно, что меня не очень смотрят, что я не интересен, я тут же уйду. Я за этим слежу», — заметил он.

Как сказал Познер, он ощущает себя лет на 25-30, когда смотрит на женщин.