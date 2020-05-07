«Я вошел в кирпичную стену»: Владимир Познер рассказал о жестокой борьбе с онкологией

Телеведущий Владимир Познер во время интервью Дмитрию Гордону в эфире шоу «В гостях у Гордона» признался, что дважды победил рак.
«Первый раз это было в 1993 году в апреле. Я тогда жил и работал в Америке. У меня обнаружили рак простаты. Я очень хорошо помню то время. Такое впечатление, что я вошел в кирпичную стену. Это был удар такой силы. Даже трудно описать. Сразу мысль, что жизнь кончилась».
Как отметил телеведущий, у него тогда не было вопросов, почему именно он угодил в передрягу.
«Мне тогда было всего 59 лет. В общем-то я был еще совсем молодым человеком. Потом была серьезная операция. Позже хирург, который меня оперировал, сказал: «Вы вылечились. Рак поймали на ранней стадии», — заметил Познер.
Второй случай, когда у него обнаружили рак, произошел шесть лет назад.
«Во время обследования у меня нашли рак прямой кишки. Я побывал в пяти странах в поисках врача, который мне поможет. В Германии я нашел такого специалиста. У меня был рак второй степени. И вот прошло шесть лет. Я в порядке», — сказал телеведущий.