Умер родной брат народной артистки Нонны Мордюковой

Скончался младший брать народной артистки СССР Нонны Мордюковой Василий Литвинов. Как пишет «Комсомольская правда», по предварительным данным, причиной его ухода могло послужить заражение вирусом CoViD-19.

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О смерти мужчины изданию сообщила родная сестра Мордюковой Наталья Катаева. Василию Литвинову было 75 лет.

Как рассказали родственники народной любимицы, мужчина несколько дней назад посетил продуктовый магазин, откуда и мог принести заразу. По словам близких, течение болезни у Литвинова было стремительным.

Отметим, что Василий Алексеевич всегда был очень близок со своей сестрой Нонной Мордюковой. Часто посещал различные телевизионные программы с ее участием. До выхода на пенсию работал инженером в аэропорту.

Мужчина будет похоронен возле могилы матери Елены Петровны в Люберцах.