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Умер родной брат народной артистки Нонны Мордюковой

Василий Литвинов, по предварительным данным, болел коронавирусом.

Умер родной брат народной артистки Нонны Мордюковой
Нонна Мордюкова с родственниками. На снимке: Нонна Мордюкова (в центре), слева направо - сестры Татьяна, Наталья и Людмила, братья Василий и Геннадий. Москва, Крылатское, 25 ноября 2007 года. Фото Александра Гамова/КП

Скончался младший брать народной артистки СССР Нонны Мордюковой Василий Литвинов. Как пишет «Комсомольская правда», по предварительным данным, причиной его ухода могло послужить заражение вирусом CoViD-19.

О смерти мужчины изданию сообщила родная сестра Мордюковой Наталья Катаева. Василию Литвинову было 75 лет.

Как рассказали родственники народной любимицы, мужчина несколько дней назад посетил продуктовый магазин, откуда и мог принести заразу. По словам близких, течение болезни у Литвинова было стремительным.

Отметим, что Василий Алексеевич всегда был очень близок со своей сестрой Нонной Мордюковой. Часто посещал различные телевизионные программы с ее участием. До выхода на пенсию работал инженером в аэропорту.

Мужчина будет похоронен возле могилы матери Елены Петровны в Люберцах.

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