Анна Семенович изменилась до неузнаваемости за последние 20 лет

Звезда сейчас находится за городом со своей семьей.

В телеграм-канале «НеМалахов» появились снимки певицы и бывшей звезды группы «Блестящие» Анны Семенович с разницей примерно в двадцать лет. Стоит отметить, что исполнительница за эти годы изменилась практически до неузнаваемости.

У артистки налицо лишний вес, а свободное время она проводит на грядках. Судя по всему, на самоизоляции звезда не очень соблюдала диету, что, конечно, отразилось на ее фигуре.

Ранее Анна Семенович рассказывала, что в ее жизни появился любимый человек. Именно с ним она находилась на протяжении нескольких недель в своей московской квартире. При этом она пока не раскрывает имени возлюбленного. Исполнительница отмечала, что ее мужчина бизнесмен, но он никак не связан с миром шоу-бизнеса.

Добавим, что Анне Семенович сейчас сорок лет. Детей у нее пока нет. Как говорила певица, она мечтает о потомстве.