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Звездный гость

Анна Семенович изменилась до неузнаваемости за последние 20 лет

Звезда сейчас находится за городом со своей семьей.

Анна Семенович изменилась до неузнаваемости за последние 20 лет
Семенович сильно поправилась/http://globallookpress.com/

В телеграм-канале «НеМалахов» появились снимки певицы и бывшей звезды группы «Блестящие» Анны Семенович с разницей примерно в двадцать лет. Стоит отметить, что исполнительница за эти годы изменилась практически до неузнаваемости.

Анна Семенович. Фото
Семенович заметно поправилась за последнее время. Кадр из телеграм-канала «НеМалахов»

У артистки налицо лишний вес, а свободное время она проводит на грядках. Судя по всему, на самоизоляции звезда не очень соблюдала диету, что, конечно, отразилось на ее фигуре.

Ранее Анна Семенович рассказывала, что в ее жизни появился любимый человек. Именно с ним она находилась на протяжении нескольких недель в своей московской квартире. При этом она пока не раскрывает имени возлюбленного. Исполнительница отмечала, что ее мужчина бизнесмен, но он никак не связан с миром шоу-бизнеса.

Добавим, что Анне Семенович сейчас сорок лет. Детей у нее пока нет. Как говорила певица, она мечтает о потомстве.

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