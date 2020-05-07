Сын Елены Север станцевал с матерью и показал «начинку» шикарного особняка своей семьи

Старший сын исполнительницы Елены Север певец ЮрКисс в Instagram опубликовал забавный ролик. На кадрах можно увидеть, как молодой человек танцует на балконе шикарного коттеджа своей семьи.

Затем в кадре появляется его мать. Внутренняя «начинка» особняка семьи просто поражает. Можно увидеть дорогую посуду, кухонную мебель, комнатные растения размером с человеческий рост.

В конце ролика танцует уже вся семья за исключением супруга Елены Север бизнесмена и популярного музыкального продюсера Владимира Киселева. Впрочем, место на записи нашлось и ему. Он появляется в кадре в спортивном костюме в конце ролика.

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Напомним, что несколько лет назад семья Киселева оказалась в центре скандала. Песни его сыновей появились в эфирном пространстве радио и телевидения медиахолдинга «Русская медиагруппа», которую возглавляет их отец. В том же году проекты Киселева собрали огромное количество статуэток на премии «Золотой граммофон», что вызвало негатив среди некоторых известных продюсеров и музыкантов.