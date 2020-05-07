«Привыкнуть невозможно»: Тутберидзе не стала молчать по поводу ухода Трусовой

Юная фигуристка Александра Трусова, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате Европы текущего года, ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсменка считает, что новый тренер будет уделять ей больше внимания. Пока от комментариев по этому поводу муж Яны Рудковской воздерживается. А вот его коллега молчать не стала.

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути», — написала Тутберидзе в личном блоге.

Она с грустью отметила, что хороших спортсменов всегда забирали и будут забирать другие тренеры. Однако ее команду всегда отличало то, что они сами создавали звезд. По ее словам, она никогда не будет переманивать чужих спортсменов к себе, предлагая более выгодные условия, поскольку такой метод влечет за собой потерю доверия.

Напомним, ранее от Тутберидзе ушла другая фигуристка — Евгения Медведева. Чемпионка решила тренироваться у канадского тренера, о чем пока ни разу не пожалела. В настоящий момент девушка улетела в Японию, где работают спортивные комплексы и есть возможность тренироваться. Что касается методов воспитания чемпионов Этери Тутберидзе, то их нередко повергают критике в спортивном мире. К примеру, знаменитая фигуристка Беатрис Шуба назвала чемпионок Тутберидзе одноразовыми.