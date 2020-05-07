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«Привыкнуть невозможно»: Тутберидзе не стала молчать по поводу ухода Трусовой

Накануне юная спортсменка ушла из ее команды к Плющенко.

«Привыкнуть невозможно»: Тутберидзе не стала молчать по поводу ухода Трусовой
Этери Тутберидзе. Фото Global look press.

Юная фигуристка Александра Трусова, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате Европы текущего года, ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсменка считает, что новый тренер будет уделять ей больше внимания. Пока от комментариев по этому поводу муж Яны Рудковской воздерживается. А вот его коллега молчать не стала.

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути», — написала Тутберидзе в личном блоге.

Она с грустью отметила, что хороших спортсменов всегда забирали и будут забирать другие тренеры. Однако ее команду всегда отличало то, что они сами создавали звезд. По ее словам, она никогда не будет переманивать чужих спортсменов к себе, предлагая более выгодные условия, поскольку такой метод влечет за собой потерю доверия.

Этери Тутберидзе со своей командой, пост тренера в личном блоге. Фото
Этери Тутберидзе со своей командой, пост тренера в личном блоге. Скриншот https://www.instagram.com/tutberidze.eteri/

Напомним, ранее от Тутберидзе ушла другая фигуристка — Евгения Медведева. Чемпионка решила тренироваться у канадского тренера, о чем пока ни разу не пожалела. В настоящий момент девушка улетела в Японию, где работают спортивные комплексы и есть возможность тренироваться. Что касается методов воспитания чемпионов Этери Тутберидзе, то их нередко повергают критике в спортивном мире. К примеру, знаменитая фигуристка Беатрис Шуба назвала чемпионок Тутберидзе одноразовыми.

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