Съемочную группу Первого канала выслали из Белоруссии за сюжет о CoViD-19

Коронавирус стал яблоком раздора между Первым каналом и правительством Белоруссии. Российская съемочная группа выпустила 6 мая сюжет про новую вспышку CoViD-19 в соседней стране из-за празднования Пасхи и традиционного субботника. Репортаж не понравился местным властям, сообщает РБК.

Первый канал подтвердил высылку двух журналистов из страны, а также лишение их аккредитации для работы на местах и назвал эти действия «безосновательными».

Сюжет, вызвавший общественный резонанс, размещен на официальном сайте Первого канала. В нем говорится о том, что ВОЗ рекомендует руководству Белоруссии все-таки предпринять решительные меры против CoViD-19. В настоящий момент страна занимает 3 место по росту заболеваемости среди граждан. Многие жители страны не верят этой официальной статистике.

В видеоматериале рассказывается о вспышке эпидемии в близлежащем к Минску городе Столбцы. Корреспондент обратил внимание на обилие новых могил в населенном пункте, большинство из них создано примерно в одно и то же время.