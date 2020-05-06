Из-за новой дороги под Москвой сносят съемочные павильоны «Дом-2»

Под Москвой начали снос съемочных павильонов шоу «Дом-2», которые располагаются на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. На месте этих конструкций должна быть построена новая дорога Марьино — Саларьево, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Чиновник отметил, что все компенсации между его ведомством и владельцем участка и построенных на нем объектов реалити-шоу были выполнены.

Отметим, что павильоны «Дом-2» сносят не просто так. Популярная передача должна получить новый большой участок, в результате чего площадь ее построек увеличится на 60%.

Сообщается, что новая дорога обеспечит жителей трех местных поселков транспортной доступностью к станциям метро «Саларьево» и «Филатов Луг», а также к другим автомагистралям.