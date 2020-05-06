Собянин подтвердил, что с 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия

Уже с 12 мая после праздничных выходных в Москве свою работу восстановят все промышленные предприятия. В том числе и строительные компании. Об этом Сергей Собянин заявил во время совещания с участием президента России Владимира Путина в среду, 6 мая.

больше по теме Путин предложил выдавать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты 15 апреля глава государства провел традиционное совещание с членами правительства.

При этом градоначальник дал понять, что режим самоизоляции в городе на фоне принятых мер не ослабнет, все будет функционировать в том же порядке. Ко всему прочему, мэр Москвы уточнил, что снятие ограничений со сферы услуг преждевременно. Собянин подчеркнул, что после майских праздников не стоит ждать каких-либо послаблений там, где речь заходить о домашней изоляции. Сергей Семенович призвал горожан со всей серьезностью отнестись к происходящему и четко придерживаться правил самоизоляции.

Ранее сообщалось, что за сутки по всей стране было зафиксировано 10559 новых случаев коронавируса. Из них 5858 — в Москве. При этом общее число заболевших приблизилось к 166 тысячам человек.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, соблюдать правила изоляции москвичей призывал Федор Бондарчук. Режиссер подметил, что в сложившейся ситуации в зоне риска оказались люди старшего возраста, в их числе и его мама — 92-летняя Ирина Скобцева. Сын ныне покойного Сергея Бондарчука уточнил, что на сегодняшний день все клиники и врачи работают на пределе. Именно поэтому так важно соблюдать социальную дистанцию.

С мнением Федора Бондарчука солидарен и Данила Козловский. Актер из фильма «Тренер» попросил москвичей не покидать своих квартир без веских на то причин. Заверив, что многие слишком несерьезно относятся к ситуации, забывая о тех людях, которые рискуют своими жизнями, спасая других.