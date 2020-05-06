Умерла звезда фильма «Не могу сказать «прощай» Татьяна Паркина

Актриса ушла из жизнь в ночь на 6 мая в своей квартире в Москве.

Весна 2020 года стала тяжелой для всего мира из-за пандемии коронавируса. Но люди умирают не только из-за вируса. Стало известно, что в ночь с 5 на 6 мая скончалась актриса Татьяна Паркина. В апреле она успела отпраздновать 68-летие. Долгое время артистка боролась с онкологией. Болезнь достигла последней стадии, поразив весь организм. По некоторым данным, ночью звезда стало хуже и она ушла из жизни.

«У женщины была 4 стадия рака. Она скончалась около часа ночи», — цитирует свой источник в медицинских кругах «Комсомольская правда».

Напомним, что Паркина родилась в Риге. Сначала она строила карьеру певицы, выступая в ансамблях, а потом снялась в кино. Известность ей принес фильм «Не могу сказать «прощай», также в ее копилке такие картины, как «Мимино», «Дочки-матери», «Капитан «Пилигрима», «Красное и черное». После 2000-х она уже нигде не снималась. В последние годы актриса не появлялась на публике.

Добавим, что Татьяна Алексеевна состояла в браке с мужчиной, который не имеет никакого отношения к искусству. У них есть дочь Вероника, которая хотела пойти по стопам матери. Она даже снялась в фильме Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений», но карьеру в кино девушка так и не построила.