Министр культуры РФ Ольга Любимова заболела коронавирусом

Тесты на COVID-19 оказались у чиновницы положительными. За последнюю неделю это уже третий случай заболевания в Правительстве России.

Высокозаразная коронавирусная инфекция продолжает свое шествие не только среди простых людей и знаменитостей. Подверглись заражению и члены Правительства страны. За последнюю неделю стало известно о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин болен COVID-19. После него буквально на следующий день объявил о диагнозе министр строительства Владимир Якушев. А 6 мая подтвердился коронавирус у еще одного чиновника – заболела Ольга Любимова, министр культуры РФ.

«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет» — официально прокомментировала ситуацию порталу РБК пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Любимова находится дома, принимает участие в работе министерства, по видеосвязи проводит различные встречи и совещания.

За последние сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10,5 тысяч человек и составило почти 170 тысяч. Погибли от инфекции 1,5 тысячи заразившихся.