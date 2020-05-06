«Слава Богу, все это клевета»: Бондарчук вслед за Навкой вступилась за семилетнего сына Рудковской

51-летняя Светлана Бондарчук вслед за Татьяной Навкой вступилась за младшего сына Яны Рудковской. Модель также поддержала супругу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в этой непростой ситуации. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее в СМИ появилась непроверенная информация о том, что у семилетнего наследника бизнесвумен якобы имеются особенности развития.

Эта история вызвала бурную реакцию у Яны Рудковской. Светская львица не раз говорила о том, что она то и дело сталкивается с различными мифами и выдумками, касающимися ее семьи и близких. Но в этой ситуации бизнесвумен вывело из себя то, что журналисты привлекли к инсинуациям ее ребенка.

В своем микроблоге Бондарчук попросила репортеров быть сердечнее и не забывать о профессионализме. Кроме того, модель решила напомнить журналистам о простейших аспектах этики. По словам Светланы, она уже давно сотрудничает с Яной, ее мужем Евгением и их сыном Сашей. Семья музыкального продюсера не раз появлялась на обложке Hello, главным редактором которого является Светлана. По этой причине Бондарчук могла видеть Гном Гномыча как в рабочей, так и в домашней обстановке. Экс-супруга режиссера дала понять, что сын Рудковской может дать фору любому взрослому там, где речь заходит о трудолюбии и самоотдаче.

Ко всему прочему, модель уточнила, что Саша растет в гармоничной семье с любящими его мамой и папой. Бондарчук расстроил тот факт, что в погоне за очередной «сенсацией» и фейковыми новостями журналисты перешли границы.

Светлана напомнила, что она сама является мамой особенного ребенка. И на эту территорию, на которую заходят репортеры — ступать просто нельзя, это бестактно.