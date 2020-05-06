У звезды «Бедной Насти» 42-летнего Петра Красилова обнаружен коронавирус

Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» 42-летний Петр Красилов подхватил коронавирус. Известно, что актер сам позвонил в больницу. К нему приехала бригада врачей скорой помощи. После осмотра было решено доставить актера в клинику.

Впрочем, долго он там не задержался. После проведения компьютерной томографии легких врачами было принято решение отпустить актера домой, где он сейчас и находится, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что количество больных коронавирусом в России перевалило уже за отметку в 150 тысяч человек. Сейчас зарегистрировано 166 тысяч заражений. В последние дни регистрируется порядка десяти тысяч новых случаев. Власти настоятельно просят всех жителей соблюдать режим самоизоляции.

Добавим, что Россия вошла уже в пятерку стран по количеству людей, зараженных коронавирусом. При этом у нас в стране не такая высокая смертность, как во всем мире.