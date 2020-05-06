Муж Ларисы Гузеевой объяснил, как коронавирус ударит по ресторанному бизнесу

По словам Игоря Бухарова, далеко не все заведения смогут пережить пандемию.

Президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, который является мужем ведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале Ларисы Гузеевой заявил, что коронавирус больно ударил по всем сферам общественного питания.

Как он заметил, далеко не все кафе и рестораны переживут май. Бухаров уверен, что примерно 70 процентов заведений закроются в июне. Остальным удастся выжить, но для этого они перепрофилируются. Будут, к примеру, продавать блюда на вынос.

Как считает супруг Ларисы Гузеевой, сегодня многие россияне потеряли в доходах. Ходить в рестораны они просто не будут в целях экономии денежных средств. Особенно тяжело придется тем заведениям, где блюда привыкла подавать в горячем и свежем виде. До клиента их просто будет нереально доставить в качественном виде.

больше по теме Муж подарил Ларисе Гузеевой погреб с винами При этом Игорь Бухаров даже не догадывался, что его жена разлюбила этот напиток.

Бухаров надеется, что удастся избежать второй волны коронавирусной инфекции. Она не исключена осенью. В противном случае закроются вообще около девяноста процентов точек общественного питания в стране, сообщает «Собеседник».