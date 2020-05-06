«Мы сами в это вляпались»: Мамаев заявил, что после колонии продолжает дружить с Кокориным

По словам футболиста, они друг друга не винят в том, что произошло.

Футболист «Ростова» Павел Мамаев во время прямого эфира с телеведущей и генеральным продюсером канала «Матч ТВ» Тиной Канделаки в Instagram заявил, что история с колонией, в которой они оказались вместе с игроком «Сочи» Александром Кокориным, не отразилось на их дружбе. Игроки продолжают общение в прежнем режиме. Конечно, они сделали определенные выводы из того, что с ними приключилось и больше в подобную передрягу не попадут.

Как сказал Мамаев, они не собираются держаться друг от друга подальше, как некоторые могли подумать после истории с их попаданием в колонию. Футболисты порой встречаются, чтобы обсудить последние новости.

«Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой». Павел Мамаев

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Напомним, что футболисты отбыли сроки по статьям «Побои» и «Хулиганство». При этом в текущем сезоне оба удачно вернулись в большой футбол. Игроки отметились голами за свои новые клубы. До истории с колонией, напомним, Кокорин выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, а Павел Мамаев играл в «Краснодаре». Позже руководители этих команд предпочли от опальных спортсменов избавиться. Впрочем, к примеру, Кокорин по-прежнему принадлежит клубу с берегов Невы.