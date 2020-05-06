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«Росгвардия перекрыла входы к морю»: Камирен рассказала, как в Сочи борются с пандемией

По словам бывшей участницы проекта «Дом-2», ей не удалось попасть на побережье с дочкой.

«Росгвардия перекрыла входы к морю»: Камирен рассказала, как в Сочи борются с пандемией
Камирен не смогла подойти к морю в Сочи/http://globallookpress.com/

Бывшая участница проекта «Дом-2» Элина Камирен в Instagram рассказала, как в Сочи власти борются с теми, кто считает, что коронавирус – это несерьезно и не представляет большой опасности. По ее словам, к Черному морю сейчас все подходы перекрыты. Людям советуют сидеть дома.

«На море не попали сегодня. Росгвардия перекрыла все входы и выходы. Ходили вдоль моря и просто наслаждались погодой!»

Элина Камирен

Отметим, что Элина Камирен получила большую известность своим романом с другим участником «Дома-2» Александром Задойновым. Казалось, что в этой паре все шло к свадьбе, однако она так и не состоялась.

Камирен родила ребенка от Задойнова, дочку Сашу. Причем она какое-то время не позволяла мужчине видеться с ребенком. Молодой человек жаловался по этому поводу. Ему даже пришлось пройти процедуру ДНК, чтобы доказать отцовство. Сейчас, к счастью, отношения Камирен и Задойнова нормализовались. Мужчина часто приезжает в Сочи и навещает свою дочку.

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