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Фанаты Губина поделились кадром с его концерта в уфимском цирке, когда люди стояли в проходах

Выступление исполнителя состоялось 21 января 2001 года.

Фанаты Губина поделились кадром с его концерта в уфимском цирке, когда люди стояли в проходах
В Сети появился кадр с концерта Губина в Уфе/http://globallookpress.com/

На фанатской страничке певца и композитора Андрея Губина в Instagram появился архивный кадр с его выступления. 21 января 2001 года яркий исполнитель пел для поклонников в цирке в Уфе. Кадр получился очень антуражным и как нельзя точно описывающим ту эпоху.

На фотографии видно, что цирк в Уфе забит буквально под завязку. Люди стоят даже в проходах. Порядок охраняют сотрудники правоохранительных органов в форме. Сам Андрей Губин танцует на арене. В те годы музыкант был необычайно популярен и собирал полные залы по всей стране.

Добавим, что не так давно продюсер и близкий друг Андрея Губина Тарас Ващишин рассказал, что не за горами возвращение исполнителя на сцену. Сейчас музыкант готовит материал, с которым в самое ближайшее время предстанет перед своими поклонниками.

Отметим, что сам Андрей Губин с прессой предпочитает не общаться. У певца много лет назад начались проблемы со здоровьем, из-за чего, собственно, он и покинут сцену на неопределенный срок.

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