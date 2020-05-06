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«Очень мало порядочных и честных»: Успенская поздравила Салтыкову с днем рождения

Популярной исполнительнице исполнилось 54 года.

«Очень мало порядочных и честных»: Успенская поздравила Салтыкову с днем рождения
Успенская поздравила с днем рождения Салтыкову/http://globallookpress.com/

Певица Любовь Успенская, которую все по праву называют «королевой русского шансона», в Instagram тепло поздравила с днем рождения свою давнюю подругу и коллегу по сцене Ирину Салтыкову. Звезде отечественной эстрады исполнилось 54 года.

Ирина Салтыкова. Фото
Ирине Салтыковой исполнилось 54 года/http://globallookpress.com/

«Очень мало порядочных и честных, но Ирина Салтыкова одна из тех самых верных принципам и чести людей. С днем рождения! Цвети, будь счастлива, здорова, пусть все невзгоды проходят мимо, а улыбка не покидает лица. Твоя Люба».

Любовь Успенская

Отметим, что в комментариях под постом отметилась и сама Ирина Салтыкова. Она поблагодарила свою подругу за теплые слова в свой адрес.

Добавим, что сейчас в жизни Любови Успенской не самый простой период. От нее отвернулась дочь Татьяна Плаксина, которая после нелестных слов о матери на телевидении уехала в Америку. Девушка сейчас проживает там со своим отцом. Сама Успенская в одной из недавних бесед с журналистами отмечала, что дочь теперь для нее не существует.

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