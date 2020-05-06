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«Папины принцессы»: Михайлов поделился снимком с красавицами-дочками от украинской жены

Иванна и Мария сейчас могут больше времени проводить со своим отцом.

«Папины принцессы»: Михайлов поделился снимком с красавицами-дочками от украинской жены
Михайлов умилил снимком с дочками/http://globallookpress.com/

Певец Стас Михайлов в Instagram опубликовал красивый снимок со своими дочками Иванной и Марией от супруги Инны, которая, как известно, родилась на Украине в Кировграде.

«Папины принцессы», — подписал он фотографию.

Напомним, что Иванна появилась на свет в 2009 году, а ее сестренка спустя три года. Также у Стаса Михайлова есть двое детей от предыдущих браков — сын Никита и дочь Дарья. У Инны Михайловой, кстати, также есть еще двое детей от футболиста Андрея Канчельскиса. Это сын Андрей и дочь Ева.

Отметим, что не так давно Стас Михайлов сделал признание. Оказывается, он переболел коронавирусом. Причем никто из журналистов об этом не знал. Как отмечал исполнитель, болезнь очень коварная. Сейчас, к счастью, все проблемы со здоровьем в жизни Стаса Михайлова позади. Он находится дома на самоизоляции и проводит много времени со своими дочками, которые не нарадуются, что их отец дома, а не на гастролях.

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