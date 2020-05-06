Леонид Агутин вспомнил, как его 42 тысячи долларов в кризис 1998 года превратились в пять

Певец Леонид Агутин во время общения в прямом эфире Instagram с коллегой Антоном Беляевым вспомнил, как в 1998 году потерял во время кризиса большие деньги. По его словам, у него в агентстве авторских прав за несколько лет накопилось в те годы 42 тысячи долларов. В силу разных обстоятельств он все никак не мог приехать и их забрать.

«И за 10 дней они превратились сначала в 15 тысяч, потом в 10, а потом и в пять». Леонид Агутин

По словам Агутина, он постарался взглянуть на всю эту ситуацию с юмором. Как он отметил, люди в то время теряли и намного больше, поэтому он просто начал все сначала и смог добиться в итоге успеха.

Сейчас музыкант, как и его коллеги, находится на самоизоляции. Благо у Агутина есть загородный дом в Подмосковье, где они с супругой, певицей Анжеликой Варум, проводят много свободного времени. Также певец часто ездит в свою московскую квартиру. Как сказал популярный исполнитель, необходимо все-таки иметь какой-то финансовый капитал в кризис — накопления. Иначе будет очень тяжело пережить непростые времена.