«Спасибо за помощь»: Джиган неожиданно обратился к супруге

Семейство рэпера Джигана и Оксаны Самойловой продолжает держать интригу по поводу своих семейных взаимоотношений.

Модель подала на развод, однако супруги продолжают жить под одной крышей и, судя по кадрам в их личных блогах, даже иногда совершать совместные поездки на автомобиле. Что все это значит – никто не знает, поскольку оба никак не комментируют происходящее. Тем не менее, что-то между ними явно происходит. Подтверждение тому – последняя публикация в stories Instagram музыканта.

Джиган опубликовал трогательный семейный снимок, на котором запечатлелся с женой и дочками Ариелой и Мией. В кадре он нежно обнимает жену, не менее романтична и подпись к фото: «Спасибо за помощь». Чем помогла Самойлова своему горе-супругу остается только догадываться. Также рэпер не забыл сопроводить свою публикацию значком «Оставайтесь дома». Вполне возможно, что, размещая его на снимке, он имел ввиду вовсе не тему самоизоляции, ради которой и был придуман, а свои взаимоотношения с Оксаной.