Старик и море: Жириновский поддержал запрет Instagram на безобидное слово

Многие пользователи Рунета буквально в первые дни мая обнаружили, что в Instagram заблокированы все публикации с хэштегом «море». Официальных комментариев представители популярной социальной сети по этому поводу не высказали. Однако, реальность такова, что более 22 миллионов постов с данным словом оказались запрещенным контентом.

Известный эпатажный политик Владимир Жириновский высказался за данное ограничение. Он считает, что любой отпуск опасен, и единственное, куда сейчас можно «рвануть» — это по-быстрому в ближайший магазин, и то обязательно в маске и перчатках.

«Пока предлагаю публиковать фотографии #ПростыеРадости, на которых вы хорошо проводите время дома. Можно начать изучать что-то новое, разобрать фотографии или заняться сельским хозяйством на даче. Учимся радоваться мелочам!» — посоветовал депутат Госдумы.

Только вот спустя почти полтора месяца самоизоляции многие в нашей стране уже не по одному разу разобрали свои фотографии, научились ценить мгновения, проводимые с семьей, или наблюдать закаты и восходы. И Instagram это подтвердит.