«Мне хорошо быть мамой и домохозяйкой»: Шпица поделилась радостями от самоизоляции

Актриса Катерина Шпица в Instagram рассказала, как проходит ее самоизоляция. По ее словам, она не узнала о себе ничего принципиально нового пока находится дома с родными людьми. При этом она вдруг поняла, что обожает готовить и есть.

Актриса отметила, что она совсем не скучает по работе. Она уверена, что после снятия всех ограничений ее будет столько, что не продохнуть. Она призналась, что за последние годы устала от сборов, дресс-кодов, макияжа и укладок. Не скучает она и по друзьям-актерам. Ей хорошо рядом с мужем и любимым сыном.

«Мне сейчас хорошо быть мамой и домохозяйкой. Я люблю мыть посуду, хоть мне и не хватает порой посудомойки. Тут муж Руслан выручает, моет быстро и технично. Мы иногда даже выпихиваем друг друга с места у раковины, споря, кто больше устал». Катерина Шпица

Как сказала звезда, она очень хочет побывать в лесу. Вот по нему она действительно соскучилась. Она безумно рада, что около нее расцветает и подрастает сын. Раньше из-за постоянных отлучек они практически не виделись. Актриса отметила, что сейчас отдыхает от суеты и упивается неспешностью жизни.