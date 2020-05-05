Бывший муж Лолиты поделился видео, как проводит время на самоизоляции с новой возлюбленной

Тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов в Instagram разместил видеозапись, на которой показал, как проводит время на самоизоляции с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой. Как известно, Иванов несколько дней назад официально развелся с бывшей супругой, певицей Лолитой, и теперь не скрывает своих чувств к новой пассии.

«Баттл игроманов. Новые увлечения на самоизоляции не дадут вам соскучиться — это факт! Понадобится: бокал красного, чай, разные вкусности, настольные игры и веселая компания (ваша семья)!» Дмитрий Иванов

Отметим, что вместе с Ивановым и Кулиевой сейчас живут и их наследницы. Как известно, у тренера есть дочь Настя. У новой девушки тренера также дочка от предыдущих отношений.

Любопытно, что в конце минутного ролика, в ходе которого семейство отвечает на вопросы друг друга, Ольга Кулиева начинает нежно гладить своего нынешнего возлюбленного по голове. Судя по всему, в семье сейчас царит полная идиллия. После развода тренер по игре в сквош полностью доволен жизнью и новыми отношениями.

больше по теме Лолита открыла шампанское сразу после развода с Дмитрием Ивановым По словам ее адвоката Сергея Жорина, звезда находится на седьмом небе от счастья.

Добавим, что Лолита почти год не могла развестись с пятым мужем. Когда казалось, что уже никаких препятствий не будет, в дело неожиданно вмешалась пандемия коронавируса. Певица даже начала шутить по этому поводу, что ей, видимо, не суждено развестись. Между тем адвокат исполнительницы Сергей Жорин не раз заявлял, что Иванов специально затягивает процесс развода, чтобы ходить на ток-шоу и получать деньги, рассказывая небылицы про Лолиту.