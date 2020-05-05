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Мачеха Веры Алдониной накормила родных салатом с королевскими креветками

Как пошутила Ольга, она организовала дома небольшой ресторан.

Мачеха Веры Алдониной накормила родных салатом с королевскими креветками
Мачеха Веры Алдониной организовала дома ресторан/http://globallookpress.com/

Супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram похвасталась, что устроила для своих родных дома небольшой «ресторан». Как известно, сейчас девушка находится с близкими на самоизоляции. Настоящие рестораны по всей стране не работают.

Салат с креветками. Фото
Ольга Алдонина организовала дома «ресторан». Фото: instagram.com/ole_ole4ka/

Ольга Алдонина накормила любимого мужа и свою семью салатом из королевских креветок. Также на столе можно заметить блюда с беконом. Как известно многим поклонникам, супруга Евгения Алдонина обожает готовить. Она уже не первый раз хвастается изысканными блюдами.

Отметим, что на майские праздники в гости к отцу приехала дочка Вера. Наследница певицы Юлии Началовой, ушедшей из жизни год назад, очень сдружилась с Ольгой. Они проводят много времени вместе.

Кстати, Вера всегда с радостью играет со своим братиком Артемом, а также возится с маленькой сестренкой Анжеликой, которой всего несколько месяцев. В гости к мачехе и отцу она всегда приезжает с огромным удовольствием.

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Вера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаЮлия Началова
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