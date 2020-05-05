Мачеха Веры Алдониной накормила родных салатом с королевскими креветками

Супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в сторис Instagram похвасталась, что устроила для своих родных дома небольшой «ресторан». Как известно, сейчас девушка находится с близкими на самоизоляции. Настоящие рестораны по всей стране не работают.

Ольга Алдонина накормила любимого мужа и свою семью салатом из королевских креветок. Также на столе можно заметить блюда с беконом. Как известно многим поклонникам, супруга Евгения Алдонина обожает готовить. Она уже не первый раз хвастается изысканными блюдами.

Отметим, что на майские праздники в гости к отцу приехала дочка Вера. Наследница певицы Юлии Началовой, ушедшей из жизни год назад, очень сдружилась с Ольгой. Они проводят много времени вместе.

Кстати, Вера всегда с радостью играет со своим братиком Артемом, а также возится с маленькой сестренкой Анжеликой, которой всего несколько месяцев. В гости к мачехе и отцу она всегда приезжает с огромным удовольствием.